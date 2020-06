Torino, sit-in in piazza Castello in memoria di George Floyd

Nel pomeriggio un corteo ha percorso sotto un acquazzone le vie del centro storico della città. Sul Palazzo comunale è stato affisso uno striscione con la scritta "We can't breathe"

Anche Torino ricorda George Floyd. Nel pomeriggio, preceduta da un sit-in antirazzista, in piazza Castello si è svolta una dimostrazione in memoria dell’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Dopodiché, un corteo, a cui hanno preso parte - tra gli altri - anche esponenti dei centri sociali, ha percorso sotto un acquazzone le vie dl centro storico della città. Sulla facciata del Palazzo comunale è stato appeso uno striscione con le scritte "We can't breathe", "Anche qui non si respira", "Basta razzismo e violenza della polizia". (PROTESTE IN TUTTA EUROPA - LA MANIFESTAZIONE A NAPOLI)