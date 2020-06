Napoli, manifestazione davanti consolato Usa per George Floyd

Centinaia di persone tra studenti, migranti ed esponenti della rete antirazzista hanno chiesto giustizia per l’afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia

Centinaia di persone si sono radunate questo pomeriggio davanti al consolato statunitense, a Napoli, per chiedere giustizia per George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Al presidio hanno preso parte studenti, migranti, esponenti della rete antirazzista, tutti muniti con cartelli, slogan e foto. Molti dei manifestanti indossavano una mascherina con la scritta “I can’t breathe”, le ultime parole pronunciate da Floyd prima di morire. (MANIFESTAZIONI IN TUTTA EUROPA - IL SIT-IN A TORINO)