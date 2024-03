Fidanzati morti a Napoli, l'Iran non vuole la salma della ragazza

La tragedia il 16 marzo. I due, lui italiano e lei iraniana, Vida Shahvalad, si erano chiusi nell'auto del padre di lui, abbassando la saracinesca del garage. Avrebbero lasciato il motore della vettura acceso per mantenere in funzione il riscaldamento, ma il monossido di carbonio avrebbe saturato il piccolo locale ascolta articolo

"Una ragazza di facili costumi", così viene descritta Vida Shahvalad in un servizio della televisione Iran International. La ragazza iraniana di 20 anni era stata trovata senza vita insieme al fidanzato Vincenzo Nocerino la mattina del 16 marzo a Secondigliano, periferia Nord di Napoli. Il giorno successivo la tv iraniana ha ricostruito la notizia dipingendo Vida come una "poco di buono". I familiari ora non riescono a ottenere il trasferimento della salma a causa dell'ostruzionismo della polizia morale iraniana.

La vicenda Secondo le prime risultanze investigative si è trattato di un incidente. I due ragazzi si erano chiusi nell'auto del padre di lui, abbassando la saracinesca del garage. Il motore della vettura acceso per mantenere in funzione il riscaldamento. Poi la tragedia. Il monossido di carbonio ha saturato il piccolo locale. I loro corpi sono stati trovati dal padre di Vincenzo, Alfredo, preoccupato per il mancato rientro a casa del figlio e dal fatto che non rispondesse al cellulare. Quando Alfredo si è svegliato, scoprendo l'assenza del figlio, ha subito pensato di controllare se l'auto del giovane fosse nel garage. Si è quindi recato al piano terra della palazzina, trovando il motore della vettura ancora acceso, e l'aria del locale irrespirabile. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi. L'ambulanza del 118 è giunta in pochi minuti ma i sanitari hanno potuto solo constatare la morte dei due giovani. vedi anche Iran, ballano in piazza per l'8 marzo: arrestate due donne

La noti zia in Iran La notizia della tragedia arriva però distorta in Iran, paese natale della famiglia di Vida. Nel servizio televisivo viene fatto sapere che i ragazzi "erano seminudi", dettaglio smentito dal padre del ragazzo che ha tenuto a precisare che "i giovani erano vestiti, sembrava dormissero". La polizia morale iraniana avrebbe ora sospeso il trasferimento della salma. Ai microfoni di "Radio Marte", il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli commenta la notizia: "Vincenzo e Vida si amavano. Lei studiava, era stimata e apprezzata. Avrebbe dovuto essere un orgoglio per il suo Paese. Lì la Repubblica islamica e la polizia morale di Teheran hanno un’altra idea del ruolo della donna nella società. Vida è stata descritta per ciò che non era, infangandone la memoria. In Iran sono già stati tanti i problemi per la famiglia di Vida che vorrebbe solo dedicarsi ai funerali della figlia". vedi anche Proteste in Iran, Onu: in repressione crimini contro l'umanità

Vida e Vincenzo Entrambi studenti, Vincenzo e Vida si frequentavano da tempo. Lei, di nazionalità iraniana, aveva scelto di frequentare un corso a Napoli e viveva in uno studentato universitario. "Vincenzo era un giovane sereno e solare, guardava al futuro con ottimismo anche grazie al legame con questa ragazza", ricorda un vicino di casa. La notizia della loro morte ha subito fatto giro il quartiere. Molte persone hanno voluto esprimere solidarietà ai familiari, lasciando mazzi di fiori e biglietti di cordoglio. Come spiega il quotidiano "Il Mattino", un amico di Vida, il 28enne Ahmad Bahramzadeh, ha lanciato un appello per salvare "l’onore di Vida e ridare dignità alla sua figura". Borrelli ha anche detto che chiederà al ministero degli Esteri italiano un supporto per spiegare alle autorità iraniane l'esatto accaduto, in modo da non creare disinformazione sul tragico evento. vedi anche Iran, donna senza velo affronta mullah che la filma in ospedale