Iran, donna senza velo affronta mullah che la filma in ospedale

Nel filmato, diventato virale, si vede una donna visibilmente stressata che, assieme ad altre persone che la sostengono, chiede al religioso di cancellare il video, per timore che l'uomo potesse utilizzare il filmato per denunciare alla polizia il fatto che non indossava il velo. Aperta un'inchiesta contro l'utente che ha pubblicato il video

Una donna urla contro un mullah che la stava filmando mentre si trovava in un ospedale dove teneva in braccio il figlio malato, senza indossare l'hijab, obbligatorio per le donne in Iran. I media riferiscono che il pubblico ministero di Qom, città nota per essere molto religiosa (seconda città santa dell'Iran dopo Mashhad) ha affermato di aver intentato una causa contro l'utente che ha pubblicato il video sui social, diventato virale, che mostra l'incontro tra la donna senza velo e il religioso. Il video ha suscitato indignazione e condanna degli iraniani per le molestie del mullah. Tuttavia, secondo l'agenzia Irna, il pubblico ministero Hassan Gharib ha sottolineato che "coloro che non osservano la cultura islamica dovrebbero porre fine alla loro negligenza".