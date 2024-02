Il primo febbraio si celebra la Giornata Mondiale del Velo: mentre tanti sui social promuovono uno degli emblemi della cultura islamica per combattere discriminazioni e stereotipi, in Paesi del mondo come l'Iran lo hijab rappresenta uno strumento di controllo dei corpi delle donne, dove violarne l'obbligo può portare al carcere e persino alla morte. Abbiamo intervistato l'influencer musulmana Tasnim Ali, che lo indossa per scelta, e l'attivista Maryam Namazie che lo condanna: "Normalizza la misoginia"

Tasnim Ali: "Mio padre non me lo impose: lo hijab fu una scelta"

Romana, 25 anni, content creator (su TikTok ha oltre 750 mila follower), nata e cresciuta in Italia in una famiglia musulmana – suo padre è un Imam – in quinta elementare disse a sua madre: “Voglio mettere lo hijab”. E così fece. “Per me il velo è libertà, perché nel mio caso si tratta di una scelta”, dice a Sky TG24: "La maggior parte delle persone vede lo jihab come un’imposizione maschilista, ma non è così: a imporlo è Dio”. “Molte persone mi scrivono che lo indossiamo per proteggerci dagli uomini, una teoria senza senso: anche donne che mettono il burqa vengano molestate”.



Riflettendo sul significato del World Hijab Day, è impossibile non chiedersi: può un simbolo di oppressione in Paesi come l’Iran – dove da settembre 2022, dopo l’uccisione di Mahsa Amini le donne scendono in strada a bruciarli, quei pezzi di stoffa – essere un simbolo di empowerment? “La scelta di indossare il velo e il femminismo non sono necessariamente in contrasto", sostiene Tasnim. "Anzi, fare questa scelta in un Paese in cui non è culturalmente accettato è un atto femminista”. Il contesto è lo spartiacque: “Sono fortunata perché vivo in Italia, ma non è così facile. Conosco ragazze che non hanno il coraggio di indossarlo per paura di essere discriminate. Il contrario di quello che succede in Iran”.