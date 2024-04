Napoli, inaugurato l'ascensore di Monte Echia: gratis per i residenti

L'ascensore di Monte Echia, come si legge sul sito web del Comune di Napoli, costituisce uno straordinario strumento turistico, collegando un’area del lungomare caratterizzata da alberghi, ristoranti e, in generale, di grande frequentazione, con un belvedere praticamente sconosciuto che invece, specie per i lavori effettuati, offre un panorama straordinario da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell'Ovo a Posillipo. Il sito ha un valore storico eccezionale essendo il luogo di fondazione della Città e sono ben visibili i ruderi della Villa di Licinio Lucullo. La coppia di ascensori può trasportare fino a 34 persone contemporaneamente ed è dotata di moderni sistemi di sicurezza. L’opera è solo un primo passo verso una riqualificazione più ampia: l'Archivio di Stato, sezione militare, la riqualificazione di Villa Ebe di Lamont Young, le rampe di accesso dal Chiatamone e la resa panoramica del percorso di arrivo da Via Egiziaca sono i prossimi obiettivi dell’amministrazione. Fin ora, ascensore compreso, la riqualificazione è costata oltre 3 milioni di euro.

Gli orari e i costi

Per i residenti della collina di Monte Echi, l’ascensore sarà gratuito tramite un tesserino rilasciato da Anm. Gratis anche per tutti gli abbonati all’azienda del trasporto locale, compresi i settimanali. Per gli atri il biglietto sarà a pagamento: per circa un mese ogni corsa costerà 1.30 euro. Poi si adotterà un prezzo turistico basato sui risultati della sperimentazione e sugli altri ascensori panoramici in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. L'orario di apertura sarà tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.30.