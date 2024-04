Bonus bici, dalla Campania all’Emilia-Romagna: gli incentivi esistenti

Sono diverse le iniziative a livello locale per favorire la mobilità green: lo scorso anno il Comune di Battipaglia ha liquidato quasi 1,4 milioni ai dipendenti che si erano recati a lavorare con la bici, mentre quelli di Rubano e di Trento prevedono un incentivo economico "chilometrico" per la strada da fare su due ruote tra casa e lavoro. L’Emilia-Romagna, invece, ha messo a disposizione 2 milioni e 387 mila euro come contributo per l’acquisto di biciclette, anche con pedalata assistita