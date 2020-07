Coronavirus Brasile, Bolsonaro esce dal palazzo presidenziale. VIDEO

Bolsonaro positivo al Covid-19

All'inizio del mese di luglio Bolsonaro si era sottoposto ai test per scoprire se avesse contratto l'infezione da Coronavirus. Il presidente brasiliano aveva preso la decisione a seguito della comparsa di alcuni sintomi della malattia, tra cui una persistente febbre a 38 °C. In via precauzionale, prima dell'esito degli esami che avrebbero dato riscontro positivo alla presenza del virus, Bolsonaro stava assumendo idrossiclorichina. Al momento le condizioni di salute del presidente brasiliano sono buone, ma già in occasione dell'annuncio alla stampa della sua positività al Covid-19 aveva dichiarato di sentirsi molto meglio.

La pandemia accelera in Brasile

Continua, invece, a proccupare la situazione del Paese, dove la pandemia non accenna a frenare. Il Brasile, infatti, con quasi due milioni di contagi e oltre 74 mila morti è il secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti più colpito dal nuovo Coronavirus. Nonostante questi numeri drammatici, lo stesso Bolsonaro in piena pandemia, oltre a non rispettare le norme di base contro il contagio come il distanziamento sociale, ha più volte minimizzato l'emergenza definendo il Covid-19 una "influenzetta".