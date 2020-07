1/17 ©Getty

Anche Serbia, Montenegro e Kosovo tra i Paesi a rischio: nessun ingresso in Italia per chi arriva da queste tre nazioni. Questa l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che aggiunge i tre Paesi alla lista che prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento con 16 nazioni in totale

