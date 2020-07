Coronavirus, l'andamento del mercato immobiliare in Italia. FOTO

Nel nostro Paese, nel primo semestre dell’anno, si è registrato un crollo del 29,2% delle compravendite immobiliari, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo un report di Scenari immobiliari, i prezzi restano complessivamente fermi, mentre cresce la domanda di immobili in locazione, ma con netta preferenza per case con terrazzi o giardini. Crolla invece la domanda per le locazioni brevi nelle città turistiche, mentre è boom della ricerca di case da villeggiatura. A cura di Pietro Adami