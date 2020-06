Coronavirus, "Idee per il dopo": ospiti Marshall, Maas e Soholt

Nella puntata del 9 giugno si parla del futuro delle città, per capire come sarà la "nuova normalità" urbana

Prosegue su Sky TG24 "Idee per il dopo", l’approfondimento che prova a comprendere come cambieranno nel profondo la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del Covid-19 (GUARDA LA PUNTATA PRECEDENTE - QUI TUTTI I VIDEO DELLE PUNTATE). La prossima puntata andrà in onda martedì 9 giugno alle 20.20 e sarà poi disponibile sul sito SkyTg24.it e On Demand.

Come sarà il mondo dopo il Coronavirus

Curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, "Idee per il dopo" è una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus e vede la partecipazione di pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti, imprenditori, collegati insieme da tutto il mondo in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva. In ogni appuntamento il programma si concentrerà su singoli argomenti analizzati in profondità.

Tema e ospiti della nuova puntata

Il tema dell’appuntamento sarà il futuro delle città. Bellissime nelle loro architetture ma inquietanti nei loro silenzi, le città sono state protagoniste silenziose di questo periodo, con il lockdown che ha portato alla loro chiusura. Adesso hanno riaperto ma sembrano diverse da prima, cambieranno ancora? La crisi del Covid-19 porterà modelli diversi di urbanizzazione? In studio con Giuseppe De Bellis Tim Marshall, giornalista e scrittore, Winy Maas, docente di Architectural Design al MIT e Helle Soholt, Ceo dello Studio d’Architettura Gehl.