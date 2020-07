Il giornale Usa prova a immaginare come sarà il mondo post-Covid. Tra due anni, spiega, tante nuove abitudini rappresenteranno la normalità. Dal lavoro alla politica, in molti casi si tratterà di cambiamenti che erano già in corso da tempo, ai quali la pandemia ha dato soltanto l’ultima spinta. Potrebbero non esistere più i grandi centri commerciali e altri effetti potrebbero riguardare anche il mondo dello sport