A livello globale i nuovi contagi hanno superato per tre giorni consecutivi quota 200mila. Alcuni Stati hanno preso nuovi provvedimenti per cercare di arginare la diffusione del virus. La Catalogna, ad esempio, ordina il confinamento totale in 8 comuni. L’Ungheria vieta l’ingresso ai cittadini di diversi Paesi. L’Anp dispone il divieto di movimento delle persone in tutta la Cisgiordania in determinati orari