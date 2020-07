Coronavirus, Oms: nuovo record di contagi giornalieri nel mondo

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato i 12 milioni e 717mila, mentre le vittime sono oltre 565mila. Sono i dati riportati dalla Johns Hopkins University e aggiornati al 12 luglio. L’Oms ha segnalato sul suo sito che i casi giornalieri a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220mila venerdì scorso, segnando un nuovo record dall'inizio della pandemia. Negli Usa 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, mentre il Brasile si avvicina ormai ai 2 milioni di contagiati ( CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

L’Oms, il 10 luglio, in sole 24 ore ha registrato 228.186 nuovi contagi confermati nel mondo, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Si tratta dell'ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell'Organizzazione. Venerdì l'incremento è stato di 23.219 casi rispetto ai nuovi casi registrati giovedì, pari all'11,33%. Inoltre, venerdì sono morte nel mondo 5.568 persone a causa del coronavirus, mentre per la giornata di ieri il dato provvisorio indica 5.286 decessi.

In Brasile oltre mille morti in un giorno

Non migliora la situazione in Brasile, dove in 24 ore sono deceduti 1.071 pazienti, portando il totale a 71.469. Secondo al mondo per casi e decessi per Covid-19 dopo gli Usa, il Paese latinoamericano si avvicina ormai ai 2 milioni di contagiati (1.839.850).