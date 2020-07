Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Bolivia: causa Covid-19 tutti gli studenti saranno promossi

Quest'anno gli studenti boliviani saranno promossi in risposta alla situazione critica generata dalla pandemia. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica istruzione, Victor Hugo Cardenas. "Quest'anno non ci sarà alcuna bocciatura di studente di elementari, medie e superiori", ha spiegato il ministro in una conferenza stampa. In questo contesto di pandemia "non è ammissibile parlare di bocciatura degli studenti", ha sottolineato. Insegnanti e genitori avevano messo in dubbio il passaggio all'istruzione virtuale a causa dell'elevato numero di famiglie che non dispongono di connessione internet o dei soldi per sostenere i costi in un momento in cui il reddito familiare è diminuito a causa del crollo dell'attività economica.