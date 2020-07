Coronavirus, dal Veneto test per trovarlo in 7 minuti: come funziona

Dal Veneto arriva un nuovo test per il coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24), più rapido ed economico del normale tampone (costa 12€). È stato sperimentato dalla Ulss 2 che, come annunciato dal Presidente della Regione Luca Zaia, “trasferirà tutti i dati allo Spallanzani di Roma e al Ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserire il test nel piano della sanità pubblica”.

Come funziona il test

Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi, spiega che il test va a prendere l’ipotetico virus nella faringe, lo stempera in un liquido e lo distribuisce in una “saponetta”. Quando ciò avviene, il liquido nasale inizia a migrare e attraversa un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro Covid-19: se reagiscono alla presenza del virus, il test lo segnala visualizzando una “bandina rossa”. Trattandosi di un test di screening, non permette di ottenere una diagnosi definitiva. In caso di positività si procede con un test di biologia molecolare. Finora è stato testato su circa 1000 persone. “La velocità dell’analisi ci consente immediatamente di isolare l’ipotetico positivo. Ci sono altri centri che lo stanno provando, come a Vicenza”, conclude Rigoli.