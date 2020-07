Migranti positivi al Covid, Santelli: nave-quarantena o chiudo i porti

La governatrice della Regione Calabria chiede l'intervento del governo o si dice "pronta a chiudere i porti". Per la politica di Forza Italia i cittadini calabresi che protestano per gli sbarchi "hanno perfettamente ragione. Non è più una questione di immigrazione ma di salute"

"Ho chiesto che il governo attrezzi una nave per la quarantena dei migranti contagiati giunti in Calabria, e il ministro dell'Interno mi ha fornito precise rassicurazioni su questo punto. Non possono arrivare sul territorio calabrese persone che ci portano il Covid". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, la governatrice della Calabria Jole Santelli, dopo le proteste dei cittadini di Amantea, in provincia di Cosenza (VIDEO), per lo sbarco di alcuni migranti risultati positivi al coronavirus (LE ULTIME NEWS - LO SPECIALE).

"Danno enorme, pronta a chiudere i porti" vedi anche Amantea, migranti positivi al coronavirus: protesta e strada bloccata "I tempi per l'arrivo di questa nave - ha aggiunto a Sky TG24 la presidente Santelli - devono essere brevissimi, questione di ore. Se non ci saranno risposte in tal senso, io sono anche pronta a chiudere i porti per impedire nuovi arrivi di migranti perché il mio compito è difendere la Calabria, i calabresi e anche chi viene nella nostra regione come turista. Roccella Jonica, come Amantea, sono località turistiche, vivono di turismo ed il danno che è stato fatto a queste località in questa specifica vicenda è stato enorme".