Coronavirus Catalogna: giudice non ratifica lockdown deciso da governo

Domenica la Generalitat aveva ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià. Ma un giudice del tribunale di Lleida ha definito la decisione "sproporzionata" e non l’ha ratificata

Domenica 12 luglio, il governo catalano ha ordinato il lockdown totale in 8 comuni. Il giorno dopo un tribunale ha deciso di non ratificare la decisione. A dirlo è La Vanguardia. Secondo il giornale, un giudice del tribunale di Lleida - la più importante delle città interessate dal blocco - ha definito la decisione della Generalitat "sproporzionata" e il provvedimento potrebbe essere sospeso (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE)..

Il lockdown deciso dal governo catalano leggi anche La decisione del governo catalano Il governo della Catalogna aveva ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià. Il tutto a causa di un focolaio incontrollato di coronavirus. La popolazione, in base al provvedimento, doveva restare a casa tranne che per andare al lavoro o per altri spostamenti necessari.