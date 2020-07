Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni

La decisione del governo dopo l’aumento dei contagi: +816 casi rispetto al giorno prima. La popolazione dovrà restare a casa tranne che per andare al lavoro o per spostamenti necessari. Il totale dei contagi in Catalogna dall'inizio della pandemia è giunto a 76.318, mentre il numero dei decessi nella regione ammonta a 12.617 dall'inizio della pandemia