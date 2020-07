India, in vendita mascherine tempestate di diamanti. VIDEO

Più che dispositivi di protezione dal coronavirus, dei veri e propri gioielli. Sono le mascherine messe in vendita da un negozio di preziosi di Surat, cittadina nello stato occidentale del Gujarat, in India, proprio nei giorni in cui il Paese ha raddoppiato i contagi, diventando il terzo stato più colpito al mondo. L’idea è venuta al proprietario dellla gioielleria dopo che un cliente, in occasione di un matrimonio, ne aveva chieste due per fare un regalo esclusivo agli sposi. Invece che limitarsi al singolo ordine, l’uomo ha deciso di metterne in produzione una serie (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).