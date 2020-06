È accaduto nello Stato del Kerala. Un funzionario forestale ha spiegato su Facebook che l’animale ha vagato per giorni ed è poi deceduto in un fiume, nonostante i tentativi dei veterinari di salvarlo. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ma il Kerala Forest Department ha annunciato di aver arrestato una persona

Un’elefantessa di 15 anni, incinta di due mesi, è morta in India, nello Stato del Kerala, dopo aver mangiato un ananas riempito di petardi. La notizia - riportata fra gli altri dalla Bbc - è stata diffusa sui social da un funzionario forestale, Mohan Krishnan, che su Facebook ha raccontato che i petardi sono esplosi nella bocca dell'animale, che ha poi ha camminato per giorni in preda al dolore prima di morire, il 27 maggio, in un fiume. Non è ancora chiaro se sia stato un incidente, ma il Kerala Forest Department ha annunciato questa mattina su Twitter di aver arrestato una persona.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per salvarla ma abbiamo fallito” approfondimento India, incontro ravvicinato con un branco di elefanti. VIDEO Secondo quanto riporta la Bbc, l’elefantessa si sarebbe avvicinata a un villaggio vicino al Parco Nazionale della Silent Valley, nel distretto di Palakkad, e avrebbe mangiato l’ananas. Krishnan, nel post su Facebook, ha raccontato che l'animale "non ha fatto del male a un singolo essere umano nemmeno quando correva in preda al dolore lancinante per le strade del villaggio". "Quando l'ho vista, era in piedi nel fiume senza fare alcun rumore. Probabilmente stava avendo un po’ di sollievo dall'immergersi nell'acqua", ha detto poi Krishnan alla Bbc. Un alto funzionario della foresta locale ha spiegato che l'elefantessa è rimasta in acqua per quattro giorni, anche quando funzionari e veterinari hanno cercato di salvarla. "Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare la vita sia della madre che del cucciolo, ma abbiamo fallito", ha detto KK Sunil Kumar alla Bbc.