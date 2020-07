Il presidente Usa ha indossato il dispositivo di protezione durante la visita all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda: “Penso che sia una grande cosa usarla quando si è in un ospedale, quando si parla con un sacco di soldati e di persone che in alcuni casi sono appena usciti dalla sala operatoria - ha detto il tycoon - Non sono mai stato contrario, credo che si debba valutare tempo e luogo". Intanto nel Paese si registrano 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore