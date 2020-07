Sala a Sky TG24: “Smart working non può essere considerato normalità”

“È evidente che una parte della città è ferma perché qualcun altro non lavora in presenza. Capisco che c’è una necessità di smart working, però non consideriamola normalità. Se dovessimo considerarlo normalità dovremmo ripensare la città e ripensare la città richiede tempo”. Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato nuovamente dello smart working, tema su cui si è espresso più volte nelle ultime settimane. “Mi dicono – ha proseguito il primo cittadino - che difendo bar e ristoranti, certo che li difendo, ma non penso solo a loro, penso ai taxi, a tutto il mondo dello spettacolo, gente che normalmente non ha un contratto a tempo determinato, vive se lavora. Che cosa fanno queste persone se la città è vuota?”.