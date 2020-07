Coronavirus, il bollettino del 16 luglio

I decessi totali sono 35.017. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 230 casi. I guariti, in totale, sono 196.246

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.736. Le vittime, in totale, sono 35.017, con 20 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 13). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 230 casi (ieri +163). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE).