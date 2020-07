Lavoro, Istat: dall’inizio della pandemia persi 500mila posti

L’allarme di Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’istituto, in audizione al Senato. In Italia, ha detto, il mercato del lavoro ha segnato “tre mesi consecutivi di cadute congiunturali”. In pericolo la sopravvivenza di molte imprese

Dall'inizio della pandemia di coronavirus, in Italia c'è stato "un calo del mercato del lavoro di circa 500mila occupati". A dirlo è stato Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, in audizione al Senato. A rischio, ha aggiunto, ci sono "oltre un terzo delle imprese".