Migranti, sequestrata nave madre vicino Lampedusa: fermate 23 persone

Ventitré pescatori tunisini, tra cui due minori, sono stati fermati dalla guardia di finanza e dalla guardia costiera con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fanno parte dell'equipaggio del motopesca tunisino "Hadj Mhamed", lungo di 27 metri, che secondo l'accusa trasportava migranti che poi venivano messi sui barchini per raggiungere autonomamente le coste della Sicilia. Il motopesca è stato intercettato alle 19,30 di oggi 28 luglio in acque italiane ed è stato scortato fino a Lampedusa (Ag). Due membri dell'equipaggio, per motivi ancora non chiari, si sono gettati in acqua, ma sono stati recuperati.