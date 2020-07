Il ministro degli Esteri dopo la fuga di massa a Porto Empedocle: “Virus non scomparso, tutti rispettino le regole, non si può violare la quarantena”. La ministra dell’Interno incontra il presidente della Repubblica nordafricana: “Flussi incontrollati, pronti a offrire pieno supporto per contrasto a trafficanti”

Il tema migranti è di nuovo al centro del dibattito politico, soprattutto dopo la fuga di massa di 520 persone che erano ospiti di una tensostruttura della Protezione civile a Porto Empedocle. "È inconcepibile che oggi qualcuno, incurante delle regole tuttora in vigore, pensi di andarsene in giro senza rispettare l'obbligo della quarantena. Migranti o meno, fossero stati italiani avrei detto la stessa cosa”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferendosi anche all'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Intanto proprio oggi a Tunisi, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato il presidente della Repubblica tunisina. L’Italia, ha riferito il Viminale dopo il colloquio, "è pronta ad offrire pieno supporto alla Tunisia anche mediante formule più efficaci di collaborazione nell'attività di sorveglianza delle imbarcazioni dei trafficanti in partenza dalla costa africana”.

Di Maio: “Virus non scomparso, tutti rispettino regole” leggi anche Migranti, allarme dell'Oim: 95 alla deriva nel Mediterraneo Di Maio, intervenendo sulla fuga di migranti a Porto Empedocle e su quella di domenica dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, ha dichiarato: ”Qui è una questione di salute pubblica. Il virus non è scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati e vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale”.

Di Maio: “Vicino a sindaci Caltanissetta e Porto Empedocle” vedi anche Migranti, fuga di massa dalla tensostruttura di Porto Empedocle “Lo Stato - ha aggiunto Di Maio - ha il dovere di occuparsi di questo genere di problemi. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà ai sindaci Roberto Gambino e Ida Carmina e alle comunità di Caltanissetta e di Porto Empedocle in questo momento difficile. Ringrazio anche la ministra Lamorgese per il lavoro che sta portando avanti e le forze dell'ordine per aver lavorato tutta la notte e aver già rintracciato 125 dei 184 migranti che si erano allontanati domenica dal Cara di Pian del Lago”.

Lamorgese: “Pronti ad aiutare la Tunisia” leggi anche Rintracciati 125 migranti fuggiti ieri dal Cara di Caltanissetta La stessa Lamorgese nell’incontro di Tunisi col presidente del Paese nordafricano ha condiviso le "forti preoccupazioni italiane" per l'incremento degli arrivi via mare. Da parte italiana è stato confermato che "la Tunisia potrà sempre contare con fiducia sul nostro Paese, anche in un contesto economico reso difficile a causa della diffusione del virus Covid-19".

Viminale: “Flussi incontrollati dalla Tunisia” vedi anche Migranti, nella notte soccorsi due barconi: 650 in hotspot Lampedusa Al 24 luglio su 11.191 migranti sbarcati in Italia, ben 5.237 sono partiti dalla Tunisia e di questi quasi 4mila sono tunisini. Si tratta, ha spiegato il Viminale di "flussi incontrollati" che creano "seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale che si riverberano inevitabilmente sulle comunità locali interessate dai centri di accoglienza, dai quali, tra l'altro, i migranti tunisini in particolare cercano di allontanarsi in ogni modo prima del termine del periodo di quarantena obbligatorio".