Rintracciati 125 migranti fuggiti ieri dal Cara di Caltanissetta

Le forze dell’ordine hanno lavorato per tutta la notte per individuare i fuggitivi e riportarli presso il centro. Il sindaco: “Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato da chi è in quarantena. La struttura non è idonea”. Le ricerche proseguono in mattinata

Sono stati rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta 125 dei 184 migranti che ieri si erano allontanati dalla struttura. Le forze dell’ordine hanno lavorato per tutta la notte per individuare i fuggitivi e riportarli presso il centro. “Mi sto recando in Comune a scrivere una nota al ministro Luciana Lamorgese ribadendo che la struttura di Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino.