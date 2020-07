Migranti, allarme dell'Oim: 95 alla deriva nel Mediterraneo

Un centinaio di migranti partiti dalla Libia sono alla deriva su un'imbarcazione di fortuna nel Mediterraneo e rischiano il naufragio. L'allarme è stato lanciato dall'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) con un tweet . "Circa 95 migranti sono alla deriva nel Mediterraneo centrale e rischiano di annegare, dopo aver tentato di fuggire dalla Libia", scrive l'Oim.

In mare da almeno 37 ore

I migranti sono "in mare da almeno 37 ore e hanno fatto chiamate di soccorso", ha spiegato la portavoce dell'Oim Safa Msehli in una e-mail. L'agenzia delle Nazioni Unite non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha sottolineato nel suo tweet che "gli Stati e chi conduce le navi hanno l'obbligo morale e legale di rispondere alle domande di soccorso in mare". "I ritardi nei salvataggi hanno provocato morti che si potevano evitare nel passato e l'inazione è assolutamente imperdonabile".