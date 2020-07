Coronavirus Lombardia: un decesso e 53 nuovi casi

Dopo 4 giorni senza morti, c'è un nuovo decesso in Lombardia dovuto al coronavirus e quindi il totale sale a 16.802 vittime dall'inizio della pandemia in regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi, di cui 9 'debolmente positivi' e 19 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-1, 13 in totale), aumentano quelli negli altri reparti (+14, 151 in totale), di cui "10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare", come ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Dei 53 nuovi casi, 21 sono in provincia di Milano, di cui 16 a Milano città, 19 a Bergamo e 3 a Brescia. Nessun nuovo caso a Como, Lecco, Mantova e Monza.