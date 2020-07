Coronavirus Italia, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone l'isolamento per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato in uno dei due Stati. "Una misura", specifica Speranza, "già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen"

L'annuncio dell'ordinanza su Twitter

“Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria”, scrive su Twitter il ministro della Salute che specifica: “Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Il ministro ha incontrato il titolare degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale.