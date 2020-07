1/20 ©Getty

Tifosi cartonati sugli spalti: questa la soluzione della Mlb per ripartire dopo lo stop. Negli Stati Uniti il Coronavirus è ancora in espansione ma il campionato nazionale di Baseball ha ripreso le sue attività senza pubblico: da New York a Los Angeles ma anche Chicago, Oakland e tante altre città hanno adottato questa particolare soluzione

