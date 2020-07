Coronavirus Usa, mille morti al giorno dalla “riapertura” di aprile

Gli Usa, da quando lo scorso 24 aprile hanno “riaperto" dopo l’isolamento per limitare il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE), hanno registrato la morte di 91mila persone contagiate dal Covid-19 in 92 giorni, con una media di quasi mille decessi al giorno, 989 per la precisione, rispetto ai 692 di media registrati prima della riapertura dal lockdown. L'incremento è quindi del 68 per cento, riporta la Cnn. Nei 78 giorni che vanno dal primo caso accertato, il 6 febbraio, alla fine dell'isolamento, a fine aprile, i morti erano stati 54 mila (L'ALLARME DELL'OMS SUI CONTAGI - LE TAPPE).