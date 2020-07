Coronavirus, il bollettino del 24 luglio

I decessi totali sono 35.097. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 252 casi. I guariti, in totale, sono 198.192

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.590. Le vittime, in totale, sono 35.097, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 10). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 252 casi (ieri +306), di cui 53 in Lombardia e 63 in Emilia-Romagna. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

Guariti e terapia intensiva approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe I guariti nelle ultime 24 ore sono 350, per un totale di 198.192 (ieri +214). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46, cioè 3 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 713, lo stesso numero di ieri. Sono invece 11.542 le persone in isolamento domiciliare (-100). I tamponi sono al momento 6.469.375, in aumento di 53.334 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.869.759, al netto di quanti tamponi abbiano fatto (I CONTAGI NEL MONDO - DISTANZIAMENTO SOCIALE: LE IDEE PIÙ ORIGINALI).

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

6.759 in Lombardia

776 in Piemonte

1.372 in Emilia-Romagna

685 in Veneto

335 in Toscana

198 in Liguria

916 nel Lazio

132 nelle Marche

87 nella Provincia autonoma di Trento

332 in Campania

67 in Puglia

98 in Friuli Venezia Giulia

113 in Abruzzo

170 in Sicilia

83 nella Provincia autonoma di Bolzano

19 in Umbria

16 in Sardegna

78 in Calabria

1 in Valle d’Aosta

18 in Molise

46 in Basilicata