Per cercare di combattere l'emergenza coronavirus, l'Iss ha redatto un documento che vuole essere d'aiuto a bagnanti e gestori degli stabilimenti balneari durante la stagione estiva. Alcuni semplici accorgimenti per trascorrere al meglio e in sicurezza le giornate di relax in spiaggia

