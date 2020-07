Coronavirus, nel mondo oltre 15 milioni di casi. Brasile: nuovo record

A livello globale il numero delle vittime ha superato quota 623mila. In Brasile altri 67.860 casi in 24 ore. Nuovo record anche in Argentina. Negli Stati Uniti, invece, nell’ultimo giorno i casi sono stati 63.967 e i morti 1.059

Aumentano ancora i casi di Coronavirus nel mondo. A livello globale i contagi sono più di 15 milioni e 200mila. Il numero delle vittime, invece, ha superato quota 623 mila. Nuovo record in Brasile, con altri 67.860 casi in 24 ore. Negli Stati Uniti, invece, nell’ultimo giorno i casi sono stati 63.967 e i morti 1.059 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Brasile, Bolsonaro ancora positivo leggi anche Bolsonaro: “Con me idrossiclorochina funziona”. Nature lo smentisce In Brasile il presidente Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19 per la terza volta di fila. Per questo, il presidente ha parlato ai sostenitori indossando ancora la mascherina. Nelle ultime 24 ore i decessi nel Paese sono stati 1.284, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie brasiliane.

Negli Usa oltre 63 mila contagi in 24 ore approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe I numeri della pandemia continuano a crescere anche negli Usa con i contagi che sono complessivamente 3.955.860. Gli Usa rimangono cosi il primo Paese, seguiti da Brasile, India, Russia e Sudafrica. Nella lista, successivamente, compaiono tre Paesi sudamericani, secondi solo al Brasile, che sono: Perù, Messico e Cile.