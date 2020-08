"Volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid19". Aida Yespica ha informato i suoi fan di aver contratto il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato di essere asintomatica e di stare bene. Lo stesso ha fatto un'altra showgirl italiana, Antonella Mosetti, che nelle stories di Instagram ha spiegato di aver fatto il tampone, poi risultato positivo.