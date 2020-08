Covid Sardegna, chiuso Sottovento a Porto Cervo: gestore ricoverato

Chiude i battenti in via precauzionale una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda. Intanto continuano ad aumentare i casi di positività sull’isola: oltre 60 casi tra i dipendenti del Billionaire, Briatore ricoverato a Milano

L'uomo accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Ieri lo staff dello storico locale di Porto Cervo ha annunciato la chiusura in via precauzionale, proprio a causa del covid.

Il locale era rimasto aperto - dopo l'ordinanza di chiusura delle discoteche - in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar e negli ultimi giorni sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al coronavirus), Diletta Leotta e Paolo Bonolis.

Coronavirus in Sardegna: cosa sappiamo finora

Il caso Sardegna, anche Briatore positivo

L'Espresso: "Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato a Milano"

Anche Flavio Briatore è risultato positivo al Covid e, come anticipato dall’Espresso, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni, sempre secondo quanto riferisce il settimanale, sarebbero serie ma non si troverebbe in terapia intensiva.