Cristiano Ronaldo, l'anello di fidanzamento da record per Georgina

Il pegno d'amore tempestato di diamanti che l'attaccante della Juventus ha donato alla compagna vale circa 700mila euro. È il più caro tra gli anelli di fidanzamento del mondo del calcio

Cristiano Ronaldo non bada a spese per la sua Georgina Rodriguez. L'attaccante juventino ha infatti regalato alla sua fidanzata, circa due anni fa, un anello da quasi 700mila euro, che ha così guadagnato di diritto il primato come anello più costoso mai regalato da un calciatore.

Cristiano Ronaldo, l'anello da record per Georgina approfondimento Cristiano Ronaldo e Georgina: vacanze italiane e super lussuose Il tabloid The Sun ha rivelato il prezzo dell'anello in oro bianco e diamanti che Ronaldo ha regalato nel 2018 a Georgina Rodriguez, sua compagna e madre della piccola Alana Martina, di due anni. Il bomber bianconero avrebbe speso quasi 700mila euro, circa un quarto del suo stipendio mensile. Secondo indiscrezioni, il regalo sarebbe seguito, in realtà, ad una proposta di matrimonio ma i due diretti interessati non hanno mai confermato. Che le nozze siano tra i progetti della coppia è comunque indubbio, come ha rivelato tempo fa lo stesso Ronaldo a Good Morning Britain: “Georgina mi ha aiutato molto, ovviamente la amo tantissimo e prima o poi ci sposeremo. È anche il sogno di mia madre”. L'anello dovrebbe essere quello di Cartier sul quale Georgina aveva già messo gli occhi addosso un paio di anni fa, commentando un post con le emoticon degli occhi a cuoricino.

Secondo GamblingDeals, che ha compilato un elenco degli anelli di fidanzamento più costosi nel mondo del calcio, il portiere inglese Jordan Pickford si è guadagnato il secondo posto con un anello da oltre 500mila euro per la moglie Megan Davison. Il pegno d'amore di Ashley Cole per l'ex consorte Cheryl si è invece classificato terzo, con un valore di quasi 300mila euro. Ma che Cristiano Ronaldo abbia una grande attrazione verso il lusso è cosa nota. A fine 2019, in occasione della 14esima edizione del Dubai International Sports, il campione portoghese ha sfoggiato alcuni gioielli notevoli sulla mano sinistra: un Rolex personalizzato con diamanti (che da solo vale circa 500mila euro), una veretta di brillanti all’anulare e un diamante taglio cuscino al dito medio. Non solo: nel 2018 aveva stupito il pubblico durante la partita Juventus - Manchester United con un orologio da due milioni di euro, un Franck Muller 7008 con 424 diamanti e oltre 20 carati totali del valore di 850 sterline.