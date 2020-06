Ronaldo e Georgina, spunta il maxi anello: nozze vicine?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tornano a far parlare della loro relazione. E, ancora una volta, alimentano il gossip: che le nozze arrivino presto? O che siano già state celebrate in gran segreto?

A scatenare le domande, la loro breve e romantica vacanza a Portofino. Una vacanza in cui Georgina ha sfoggiato un maxi anello di diamanti.

Georgina, l’anello a Portofino

Sul suo profilo Instagram, la 26enne Georgina Rodriguez ha postato le immagini del suo weekend in barca a Portofino. “L’unica cosa che mi piace più di te siamo noi” scrive, postando un selfie col compagno Cristiano Ronaldo. Ma, più che la dolcezza, ad attirare l’attenzione dei suoi quasi 19 milioni di follower è stato un altro scatto. Quello che, foulard sul capo e sole di spalle, la ritrae con uno spettacolare anello indosso.

“Grande è colui che non ha bisogno di spegnere la luce degli altri per brillare” scrive la modella. All’anulare, un incredibile brillante. Sono passati solamente 7 mesi da quando Cristiano Ronaldo ha smentito il gossip che lo voleva già sposato in gran segreto con la fidanzata e, ora, ecco che le voci di un possibile matrimonio tornano prepotenti. Del resto, non è la prima volta che la coppia si rende protagonista di dichiarazioni “ambigue”: Georgina, quando ha compiuto 26 anni lo scorso gennaio, in un post ha descritto Ronaldo come “mio marito”. Nella didascalia di un’immagine che ritraeva l’attaccante della Juventus coi loro quattro figli (sebbene Georgia sia la madre naturale solamente di una), scriveva: “Sono davvero felice, felice per me. Non potrei chiedere di più dalla vita. Solo tanta salute per la mia famiglia e per me, affinché me la possa godere per sempre. Grazie per tutti i vostri auguri, per i fiori e per l’amore. E grazie a mio marito per avermi fatto il regalo più grande: i nostri figli. Ti amo”.