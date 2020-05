Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, nel sociale, sono da sempre molto impegnati. Più volte i due hanno fatto parlare di sé stessi per le generose donazioni, e per i gesti di vicinanza alle persone meno fortunate.

L’ultima iniziativa arriva ora dalla compagna del calciatore, che dà il suo contributo alla lotta al Coronavirus con un’asta e con un grossa donazione di mascherine (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

Georgina Rodriguez, la beneficenza contro il Coronavirus

“Ho collaborato con Bella+Canvas per donare 20.000 mascherine a NuevoFuturo e alla Fundación Esfera, due grandi famiglie che ammiro per il loro lavoro straordinario e per il loro coinvolgimento. Indossare la mascherina è un gesto fondamentale per proteggerci contro il Covid-19. Da grande comunità quale siamo, possiamo ridurre il numero di persone colpite dal virus e salvare il mondo semplicemente proteggendoci. Per piacere, continuate a diffondere il messaggio. Insieme possiamo vincere” scrive, a commento di una foto che la ritrae sulle scale di casa con una mascherina sul volto.