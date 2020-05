Coronavirus Torino, Cristiano Ronaldo rientra dopo l’isolamento

Il campione portoghese è atterrato all’aeroporto di Caselle intorno alle 22.30 di ieri. Già a partire da oggi il calciatore seguirà il protocollo sanitario previsto per chi torna dall’estero per l’emergenza sanitaria: comincerà poi gli allenamenti alla Continassa

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino: dopo quasi due mesi di isolamento a Madeira, il campione portoghese è rientrato nel capoluogo piemontese (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI). Il suo jet privato è atterrato all’aeroporto di Caselle intorno alle 22.30 di ieri. Già a partire da oggi, il calciatore della Juventus seguirà il protocollo sanitario previsto per chi rientra dall'estero per l'emergenza coronavirus, per poi cominciare ad allenarsi alla Continassa.