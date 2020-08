Cristiano Ronaldo e Georgina: vacanze italiane e super lussuose

Per Cristiano Ronaldo, tra i calciatori più forti al mondo, cinque volte Pallone d'oro, l'estate è all'insegna del relax e del lusso. Poco più di un mese fa il portoghese ha acquistato lo yacht Azimut Grande ( FOTO ), un gioiello made in Italy da 27 metri. La lussuosa imbarcazione è dotata di cinque cabine e sei bagni (uno per ogni stanza più quello per gli ospiti) ed è illuminata da vetrate panoramiche che offrono una vista splendida sul mare circostante. Pare che la cifra spesa da Cristiano Ronaldo per lo yacht si aggiri attorno ai 6 milioni di euro .

Cristiano Ronaldo, alla scoperta della Liguria

approfondimento

Ronaldo e Georgina, spunta il maxi anello: nozze vicine?

Per le loro vacanze, Cristiano e Georgina hanno quindi scelto la Liguria. Dopo l’avvistamento a Celle Ligure e i giorni trascorsi nella riviera di Ponente, la coppia si è concessa una serata tra Paraggi e Portofino, come testimonia lo scatto della modella. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme ai quattro figli: Cristiano Jr. (10 anni) nato da una madre surrogata così come i gemelli Eva e Mateo, di 3 anni. Da Georgina Rodriguez il calciatore ha avuto invece Alana Martina, di 2 anni. Cristiano Ronaldo però non ha intenzione di fermarsi qui: “Di figli ne voglio sette, come il mio numero di maglia, e altrettanti Palloni d'oro. Finché gioco non ci rinuncio” ha raccontato tempo fa all'Equipe. “In casa c'è un po' più di disordine e anche un po' più di rumore ma lo adoro, sono davvero felice di questa situazione. Questi bambini li ho voluti, per me una vita senza bambini non ha senso. Ho la fortuna di averne quattro. Quando invecchi diventano un sostegno. E spesso ho detto di volerne sette… quattro non è ancora abbastanza”. Intanto il tempo delle vacanze in famiglia (almeno per adesso) è agli sgoccioli: già domani Ronaldo tornerà in campo in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.