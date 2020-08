30/33 ©Getty

Fa una doppietta, invece, in Juventus-Lazio (finisce 2-1). Con questi due gol raggiunge le 50 reti in Serie A: nessun giocatore era mai riuscito a tagliare questo traguardo così in fretta, in 61 partite. Inoltre, Ronaldo è l’unico nel calcio europeo ad aver superato quota 50 in tre dei principali campionati (Premier League, Liga e Serie A)