I migliori marcatori della Juventus per singola stagione

Con la doppietta realizzata in campionato alla Lazio, Cristiano Ronaldo ha toccato quota 30 gol in serie A, portandosi a una sola rete di distanza dal più grande marcatore della storia della Juventus in una singola stagione: Felice Borel

Cristiano Ronaldo sfida Higuain e punta al suo record