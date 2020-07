Cristiano Ronaldo sfida Higuain e punta al suo record

Cristiano Ronaldo ha un nuovo obiettivo. L'attaccante juventino vuole eguagliare e superare il record di marcature in una singola stagione di serie A. Il primato, almeno per il momento, appartiene al suo compagno di squadra: Gonzalo Higuain, che nella stagione 2015-16, con la maglia del Napoli, aveva realizzato 36 gol, superando il precedente record di Nordahl. L'impresa è difficile, ma non impossibile. L'importante è non trasformarla in un'ossessione: "Ci proverò - assicura il portoghese - ma la cosa importante è vincere il campionato".

Quota 30

Le dichiarazioni sono arrivate dopo l'importante vittoria di ieri sera. Grazie alla doppietta realizzata dal portoghese, la Juventus ha liquidato la Lazio avvicinando notevolmente lo scudetto. CR7 ha così raggiunto quota 30 reti in campionato ed è diventato il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier. Un risultato mai ottenuto in precedenza.

"Non possiamo rilassarci"

La vittoria contro la Lazio sembra aver dato nuova energia al fenomeno portoghese. "I record sono sempre importanti ma è più importante vincere con la squadra - ha precisato ai microfoni di Sky Sport - Ci sono ancora quattro partite e non possiamo rilassarci. Quella di oggi era una partita importante contro una squadra difficile ed è andata bene". Questo potrebbe essere il suo secondo scudetto con la Juve. In questo senso, battere il primato di reti del Pipita potrebbe diventare la più classiche delle ciliegine sulla torta.