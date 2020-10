Gianni Morandi-Cristiano Ronaldo, che sfida su Instagram!

Il cantante fa il verso alla foto del portoghese in quarantena a bordo piscina: boom di like

Anche il mondo dello sport è stato investito dalla pandemia: sono moltissimi i super-atleti trovati positivi in questi giorni, da Federica Pellegrini a Valentino Rossi (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il più famoso di tutti, però, è Cristiano Ronaldo, contagiato in Nazionale con il suo Portogallo: in quarantena per qualche settimana, costretto a saltare i prossimi impegno con la Juventus, CR7 ha pubblicato ieri una sua foto “motivazionale” a bordo piscina, rivolgendo un messaggio in portoghese ai suoi 240 milioni di follower: “Non permettere che ciò che non puoi fare ostacoli il tuo cammino”.