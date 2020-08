Gianni Morandi ha un’energia e una carica davvero invidiabili. Nonostante i suoi 75 anni, l’artista di Monghidoro è un eterno ragazzo con un’immensa passione per la musica, senza la quale non riesce proprio a stare. Questa primavera ha prestato la sua voce a “Ma il cielo è sempre più blu (Italian Stars 4 Life)”, il singolo discografico che intende raccogliere fondi per affrontare l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). In questi giorni Gianni Morandi è stato protagonista sui suoi canali social, pubblicando un video in cui cantava “Che vita meravigliosa” di Diodato.

L’autore di innumerevoli hit che hanno fatto la storia della musica italiana ha ottenuto tanti apprezzamenti per questa particolare esibizione e ha rivolto una serie di complimenti al vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Gianni Morandi, che negli ultimi anni è tornato a recitare nella fiction “L’isola di Pietro”, ha così interpretato il brano che fa anche da colonna sonora al film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. Intanto Gianni si sta preparando per fare il capitano alla “Partita del Cuore” in programma il prossimo 2 settembre.