Alessandra Amoroso, prima capitana della storia alla Partita del Cuore

Alessandra Amoroso guiderà la sua squadra il 2 settembre: è la prima donna in 29 anni. L'evento fa parte del progetto "Da Verona accendiamo la musica"

Alessandra Amoroso sta vivendo un’estate particolare, senza la possibilità di regalare emozioni ai propri fan durante i concerti dal vivo. L’impossibilità di organizzare esibizioni a causa della pandemia non ha fermato l’artista nativa di Galatina, la quale al momento si sta godendo un periodo di vacanza con la sua famiglia in Puglia. La vincitrice di “Amici 2009” si sta facendo apprezzare da un paio di mesi con la canzone “Karaoke”, il suo nuovo singolo con i Boomdabash: il brano è il primo estratto del suo settimo album in fase di lavorazione e sta riscuotendo un grande successo.

Domani la cantante compirà 34 anni e sta già guardando alle sue prossime avventure. È vero che sta lavorando al suo nuovo disco, ma tra poco meno di un mese Alessandra Amoroso scenderà in campo. Nel vero senso della parola. La salentina, autrice di grandi hit come “Stupida” e “Amore puro”, sarà uno dei quattro capitani alla “Partita del Cuore”, consueto appuntamento calcistico che da quasi trent’anni rappresenta uno degli storici programmi estivi di Rai 1. Il prossimo 2 settembre, allo Stadio Bentegodi di Verona, Alessandra indosserà scarpette e calzoncini per una serata davvero speciale.