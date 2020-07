Disco di platino per Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso

Il travolgente successo di Karaoke, il fresco singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso non intende arrestarsi e ottiene anche la certificazione di disco di platino. Resta anche il brano più trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. Uscito su etichetta Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) https://pld.lnk.to/karaoke Karaoke segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash consolidando al contempo l’avvincente sodalizio artistico con l’amica di sempre, Alessandra Amoroso.